Tel Rıfat'ta TSK üssüne saldırı: 1 şehit, 5 yaralı (5)

CENAZE HATAY’A GÖNDERİLDİ

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, TSK üssüne yaptıkları tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Kurt’un (23), Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapıldı. Şehadet haberini alan baba Mevlüt ve ağabey Aziz Kurt ise Gaziantep’e geldi. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsisinin ardından götürüldüğü 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenle memleketi Hatay’ın Dörtyol ilçesine gönderildi. Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt'un göreve 8 ay önce başladığı ve 2 ay sonra evlenmek için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

