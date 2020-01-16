HABER
  4. Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Azez'de 10 sivil yaralandı

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Azez'de 10 sivil yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 17:27 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mevzileri obüs atışlarıyla hedef alarak saldırıya karşılık verdi

Terör örgütü YPG/PKK'nın, Türkiye-Rusya mutabakatına rağmen işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat'tan Azez ilçesine roketatarlarla düzenlediği saldırıda 10 sivil yaralandı.

YPG/PKK, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Teröristler, yuvalandıkları Tel Rıfat'tan, Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında bulunan Azez ilçe merkezini 6 katyuşa (Sovyet yapımı bir çok namlulu roketatar) füzesi ile hedef aldı.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlerin yuvalandığı mevzileri obüs atışlarıyla hedef alarak saldırıya karşılık verdi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesinde işgalini sürdürüyor.

Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

Rusya, Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Tel Rıfat'tan çıkarmayı taahhüt etmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis yaralandı
Kilis’te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüKilis’te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
YPG/PKK Azez saldırı TSK yaralı

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Ahmet Hakan'dan Fatih Altaylı'ya 'Selahattin Demirtaş' yanıtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

İfşa oldu! Aka cinsel içerikli mesajlar atmış!

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

İstanbulluları korkutan 'asit yağmuru' hakkında yeni açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Kızını 14 yerinden bıçaklayan babadan 'pes' dedirten savunma!

Kızını 14 yerinden bıçaklayan babadan 'pes' dedirten savunma!

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Sosyal medyanın konuştuğu Hasan'la ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da uyuşturucu baskını! Çelik kasada sakladılar

Uyuşturucuyu çelik kasaya sakladılar

Kocaeli'de 13 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

13 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Edirne'de 305 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 305 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika: Bakan Akar İran Savunma Bakanı Hatemi ve Genelkurmay Başkanı Bakıri ile görüştü

Türkiye ile İran arasında kritik görüşme!

YSK'da kritik gün! Seçimlerin ilk turları tamamlandı

YSK'da kritik gün! Seçimlerin ilk turları tamamlandı

Çığlık sesini duyan polisi aradı! Kadını öldürüp kanepenin içine sakladı

Çığlık sesini duyan polisi aradı! Kanepenin içinde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.