Tel Rıfat'taki terör hedefleri vuruldu

ANKARA, (DHA) - AFRİN'de görev halindeki Türk askerlerine, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerce Tel Rıfat'tan yapılan taciz ateşine, bölgedeki Fırtına obüsleriyle karşılık verildi. Terör mevzilerinin vurulduğu kaydedildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat'taki taciz ateşi sonrası terör örgütü PKK/YPG hedeflerinin vurulduğunu duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan duyuruda, "Afrin bölgesinde görev yapan unsurlarımıza PKK/YPG’li teröristlerce Tel Rıfat’tan yapılan taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarıyla gerekli karşılık verilmiştir" denildi.
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