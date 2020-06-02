Tel tel ayrılan yumuşacık katmer tarifi! Herkes tarifini isteyecek...

Tadına bakanları büyüleyen ve ağızda tel tel dağılan katmer, mis gibi sıcacık çayın yanında bütün yorgunluğunuzu size unutturacak. Üstelik daha önce hiç hamur işi yapmamış olanların bile kolaylıkla yapabileceği bu yumuşacık tarifin bütün detayları hemen aşağıda. İşte nefis görünümü ve lezzetli tadı ile aklınızı başınızdan alacak o tarif…

KATMER YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Hamurun istediğiniz gibi yumuşak kıvamda olması için malzemeleriniz oda sıcaklığında olmalıdır.

Her açılan beze; her yeri yağlanarak, dolapta dinlendirilmeli.

Pişen katmerler tereyağı ile yağlanmalı.

MALZEMELER

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1,5 çay kaşığı tuz

HAMURA SÜRMEK İÇİN

3 dolu yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin

YAPILIŞI

İlk olarak unu eleyerek yoğurma kabının içerisine alın.

Ardından tuzu ekleyerek karıştırın ve ılık suyu azar azar eklemeye başlayarak yoğurun.

4-5 dakika boyunca hamurunuz toparlanmaya başlayana kadar yoğurmaya devam edin.

Ele yapışmayan bir hamur elde ettiğinizde vaktiniz varsa hamuru 10-15 dakika üzerine poşet geçirerek dinlenmeye bırakın.

Bu sırada hazır olması için yağı tavada eritin ve altını kapatın.

Hamur dinlendikten sonra uzun bir rulo yapıp hamuru yumurtadan biraz daha büyük bezelere ayırarak bölün ve unladığınız tezgahta bezeleri yuvarlayarak açın.

Bezelerin boyutunu bir pasta tabağı büyüklüğünde yapın ve üzerini her tarafı yağlanacak şekilde bir fırça yardımı ile yağlayın.

1 çay kaşığı un serpiştirin ve yağladığınız hamuru gül böreği gibi sarıp bir kenara alın.

Tüm bezeler bitene kadar bu işlemi yapmaya devam edin.

Daha sonra tekrar unladığınız tezgahta merdane yardımı ile bezeleri yarım santim olacak şekilde açın. Hamurunuzun çok kuru olmaması için ince açmamaya dikkat edin.

Yanmaz tavanızı ocağa alarak ısıtın.

Orta ateşte hamurun pişen tarafını yağlayın ve çevirerek diğer tarafını da yağlayın.

Bütün hamurları iki yüzü nar gibi kızaracak şekilde pişirmeye devam edin ve üst üste dizin.

Hamurların yumuşaklığını kaybetmemesi için isterseniz tabağınızı poşet içinde tutarak veya temiz bir bez ile üstlerini örterek kendi sıcakları ile yumuşamalarını sağlayabilirsiniz.

Tel tel sıcacık katmerler servis için hazır.

Dilerseniz katmerin yanına domates, peynir, zeytin ve tavşan kanı güzel bir çay ile servis ederek bu enfes tarifin tadına tat katabilirsiniz.

Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun!



