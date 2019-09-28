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Tel yüklü tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 19:04 | Son Güncelleme

TEM otoyolu Çerkezköy gişeler mevkiinde tel yüklü tırın park halindeki kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, TEM Otoyolu Çerkezköy Gişeler mevkiinde meydana geldi.

Tel yüklü tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

TEM otoyolu Çerkezköy gişeler mevkiinde tel yüklü tırın park halindeki kamyona çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Çerkezköy Gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine ilerleyen Mehmet V. Yönetimindeki tel yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan kamyona çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, park halindeki kamyonun sürücüsü ise yaralıya yardım etmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri yaralıya müdahalede bulundu. Yapılan müdahalenin ardından yaralı sürçü Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Park halindeyken kazaya karışan kamyon sürücüsü Semih Erdem, “Aracımın arızalanması sonucu park ettim ve yaklaşık 3 saattir aracımın içinde dinleniyordum. Büyük bir gürültü ile sarsıldım. Deprem oldu zannettim” diyerek kazayı anlattı.

Tel yüklü tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

Tel yüklü tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

Tel yüklü tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

Tel yüklü tır park halindeki kamyona çarptı: 1 yaralı

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