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Telabyad alevlere teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2019 18:32 | Son Güncelleme

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kenti alevlere teslim oldu.PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinde büyük bir yangın çıktı.

Telabyad alevlere teslim oldu

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kenti alevlere teslim oldu.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Telabyad kentinde büyük bir yangın çıktı. Kent merkezinde akşam saatlerinde çıkan yangın Şanlıurfa’nın sınır ilçesi olan Akçakale’den de rahatlıkla görüldü. Yangın nedeniyle alevler yaklaşık 5 metre yükseğe kadar çıkarken dumanlar ise kentin üstünde bir sis bulutu oluşturdu. Yangının neden kaynaklandığı konusunda ise herhangi bir bilgi alınamadı.

Telabyad alevlere teslim oldu

Telabyad alevlere teslim oldu

Telabyad alevlere teslim oldu

Telabyad alevlere teslim oldu

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