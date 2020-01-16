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  4. Telabyad şehidinin acı haberi memleketi Tokat’a ulaştı

Telabyad şehidinin acı haberi memleketi Tokat’a ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 21:58 | Son Güncelleme

Suriye’de Telabyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Piyade Teğmen Sinan Bilir’in acı haberi memleketi Tokat’taki baba ocağına ulaştı.İlk verilen bilgilere göre 2’inci Komando Tugay Komutanlığı’nın sorumluluk sahasında bulunan Suriye’de Telabyad bölgesindeki Saluk Atik Meskun mahalinde meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu.

Suriye’de Telabyad bölgesinde meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Piyade Teğmen Sinan Bilir’in acı haberi memleketi Tokat’taki baba ocağına ulaştı.
İlk verilen bilgilere göre 2’inci Komando Tugay Komutanlığı’nın sorumluluk sahasında bulunan Suriye’de Telabyad bölgesindeki Saluk Atik Meskun mahalinde meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu. Şehit askerlerden 29 yaşındaki Piyade Teğmen Sinan Bilir’in acı haberi memleketi Tokat’a ulaştı. Aileye acı haberi İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Müdürü Mahmut Özdemir ile askeri ve devlet erkanı temsilcileri verdi. Şehit teğmenin kent merkezinde bulunan Mahmutpaşa Mahallesindeki evinin balkonuna ve bulunduğu sokağa Türk Bayrakları asıldı.
Bahattin ve Nevriye Bilir çiftinin 4 çocuğundan ortancası olan şehit teğmen, 6 ay önce babasını kaybetmişti. 2 ay önce babası için okutulan mevlit için Tokat’a geldiği öğrenilen şehit teğmen, Sibel Bilir ile evliydi. Şehit teğmen Sinan Bilir’in yarın düzenlenecek tören sonrasında Erenler Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.

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