HABER

Telabyad ve Resulayn merkezine elektrik verilmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 17:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Telabyad ve Resulayn ilçe merkezlerine elektrik enerjisi verilmesi için yapılan çalışmalar ile ilçelere giriş çıkışı kontrol eden güvenlik birimlerini yerinde inceledi.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Rus askeri yetkililerle yaptığı görüşmeler akabinde, Tişrin Barajı’ndan elektrik verilmeye başlanan kırsal kesimden sonra Telabyad ve Resulayn merkezine de enerji verilmesi için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Abdullah Erin, terör örgütünün bölgeyi terk ederken trafo merkezlerini bombaladığını, iletim hatlarına zarar verdiğini belirtti.Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda TEİAŞ personeli ile Telabyad ve Resulayn Yerel Meclisi tarafından belirlenen 25 kişilik bir ekip tarafından çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Vali Erin, “Telabyad’da şu ana kadar 100 kilometre iletim hattı onarıldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Telabyad ve Resulayn ilçe merkezlerine elektrik enerjisi verilmesi için yapılan çalışmalar ile ilçelere giriş çıkışı kontrol eden güvenlik birimlerini yerinde inceledi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Rus askeri yetkililerle yaptığı görüşmeler akabinde, Tişrin Barajı’ndan elektrik verilmeye başlanan kırsal kesimden sonra Telabyad ve Resulayn merkezine de enerji verilmesi için yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Vali Abdullah Erin, terör örgütünün bölgeyi terk ederken trafo merkezlerini bombaladığını, iletim hatlarına zarar verdiğini belirtti.
Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda TEİAŞ personeli ile Telabyad ve Resulayn Yerel Meclisi tarafından belirlenen 25 kişilik bir ekip tarafından çalışmaların yürütüldüğünü kaydeden Vali Erin, “Telabyad’da şu ana kadar 100 kilometre iletim hattı onarıldı. Resulayn’da 43 kilometrenin onarımı tamamlandı, çalışmalar devam ediyor. Şu anda enerji Telabyad ilçe merkezi ve kırsala ulaşmış durumda. Hastane, okul, ibadethaneler, kamu binaları başta olmak üzere enerji sağlıyorduk. Şu anda evlere enerji verilmeye başladı” dedi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nun yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı ile her iki ilçede huzur ve güven ortamını sağlamanın yanında, burada yaşayan halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirleri almaya devam ettiklerini dile getiren Vali Erin, her iki ilçe merkezi ve kırsalının güven içinde yaşanılabilir hale gelmesi için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi.
Enerji hatlarındaki incelemelerinin ardından Telabyad’a giriş çıkışları kontrol eden ve güvenlik birimlerini ziyaret eden Vali Erin, buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.
İncelemelerinin ardından Telabyad ilçe merkezinde esnaf ve halkı ziyaret eden Vali Erin, sorunlarını dinlediği halkla sohbet etti.

Sürücüsü olmayan minibüs harekete geçince... Faciaya kıl payı!Sürücüsü olmayan minibüs harekete geçince... Faciaya kıl payı!
Kapadokya'da turist sayısı 4 milyona yaklaştıKapadokya'da turist sayısı 4 milyona yaklaştı
Hafızlıkları tescillendiHafızlıkları tescillendi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Yargıtay'dan Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki darbe davasında karar

14 kişi ağırlaştırılmış müebbet almıştı! Yargıtay’ın kararı belli oldu

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Polis kıyafetiyle yakalandı 'Dizi setinde çalışıyorum' dedi

Polis kıyafetiyle yakalandı, kendini böyle savundu

İstanbul Bağcılar'da ortalık karıştı: 1 ölü

Bağcılar'da ortalık karıştı: 1 ölü

Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.