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Telabyad’a SMO sevkiyatı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordu askerleri, arazi araçları üzerinde Akçakale ilçe merkezinde vatandaşları selamlayarak Telabyad’a gitti.Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu güne girildi.

Suriye Milli Ordu askerleri, arazi araçları üzerinde Akçakale ilçe merkezinde vatandaşları selamlayarak Telabyad’a gitti.
Barış Pınarı Harekatı’nda 9’uncu güne girildi. Harekatın 5’inci gününden meskun mahal çatışmalarının ardından Telabyad terör örgüttü PYD/YPG’den alınmıştı. Terörden alınan ilçe merkezinin güney tarafına sevkiyatlar sürüyor. Ele geçirilen bölgelere Suriye Milli Ordusuna ait askerler yerleştiriliyor. Bu kapsamda SMO askerleri arazi araçları üzerinde Akçakale ilçe merkezinde vatandaşları selamlayarak konvoy halinde Telabyad’a gitti.

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