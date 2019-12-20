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Telabyad’da un fabrikaları ve fırınlar çalıştırılmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 17:40 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçen ve hayatın normale dönmeye başladığı Telabyad’da yerel halk kendi ayakları üzerinde durmaya başladı.Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi’nin büyük destek verdiği Telabyad ve Resulayn’daki çalışmalara, Suriye Milli Ordusu da büyük bir destek sağladı.

Telabyad’da un fabrikaları ve fırınlar çalıştırılmaya başladı

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye’nin kontrolüne geçen ve hayatın normale dönmeye başladığı Telabyad’da yerel halk kendi ayakları üzerinde durmaya başladı.
Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi’nin büyük destek verdiği Telabyad ve Resulayn’daki çalışmalara, Suriye Milli Ordusu da büyük bir destek sağladı. Alibeçliye’deki değirmenleri aktif hale getiren SMO bileşenlerinden Ahrarelşarkiye grubu, toprak mahsulleri ofisinden temin ettiği buğdayı, Telabyad’ın güneyindeki El-Sahrat Un Fabrikasında işleyerek 2 bin ton un üretti. Üretilen unlar, Telabyad ilçe merkezi, Saluk, Hammam, Türkmen ve Ali Bajliya’da bulunan 14 fırına, tonu 48 bin Suriye Lirası sembolik bedelle dağıtıldı. Telabyad’da bulunan toprak mahsulleri ofisi müdürü İbrahim El-Habib, ofis stoklarında bulunan buğdayı kullanmaya başladıklarını, Türkiye Cumhuriyeti ve SMO’nun desteğiyle un fabrikalarını aktif hale getirdiklerini ifade ederek, yardım ve desteklerinden dolayı Türkiye’ye teşekkür etti.
Telabyad’daki fırınların, halkın ekmek ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olduğunu ve Şanlıurfa Valiliğinin destekleriyle tüm fırınları aktif hale getirdiklerini belirten Telabyad Yerel Meclisi üyesi Abdülaziz Ramazan ise Telabyad ve çevresindeki yerleşim birimlerinin kendi ekmeğini üretmeye başladığını, bunu sağlayan Türkiye Cumhuriyeti adına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e ve emeği geçenlere minnettar olduklarını söyledi.

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