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Telabyad’dan yoğun duman yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 13:13 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Telabyad kentinde çatışmalar şiddetlendi.

Telabyad’dan yoğun duman yükseliyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’nin Telabyad kentinde çatışmalar şiddetlendi. Türk topçu birliklerinin vurduğu bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.
Fırat’ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nın 5. gününde Telabyad’daki çatışmalar yoğunlaştı. Öğle saatlerinde meskun mahale doğru kayan çatışmalar daha da şiddetlenirken, Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından şehir merkezindeki PKK/YPG hedefleri, mevzileri vurularak imha ediliyor. Yapılan atışların ardından bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.

Telabyad’dan yoğun duman yükseliyor

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