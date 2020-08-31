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Telafi eğitimi başladı! Telafi eğitim planı nasıl olacak? Telafi eğitim hangi tarihler arasında yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 31.08.2020 18:02 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılı içinde eksik kalan konularla alakalı öğrencilere telafi eğitimi verileceği duyurusu yapılmıştı. MEB’in okul müdürlüklerine gönderdiği telafi eğitim programı kapsamında telafi eğitim süreci bugün başladı. Peki, telafi eğitim hangi tarihler arasında yapılacak? Telafi eğitim planı nasıl olacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Telafi eğitimi başladı! Telafi eğitim planı nasıl olacak? Telafi eğitim hangi tarihler arasında yapılacak?

Geçtiğim eğitim-öğretim yılında eksik kalan konuların telafi edilmesi için yapılan telafi eğitimi bugün itibarıyla başladı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı içinde ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerinin pandemi süreci nedeniyle eksik kalmış olduğu ders ve konular telafi eğitimi planı çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle verilecek. Öğrenciler EBA TV üzerinden yayınlanan canlı derslerle, telafi eğitim programı doğrultusunda eğitim alabilecek. Geçtiğimiz günlerde MEB tarafından okul müdürlüklerine bir yazı gönderildi ve telafi eğitim planı bu şekilde netleşmiş oldu.

TELAFİ EĞİTİMİ HANGİ TARİHLER ARASINDA YAPILACAK?

31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla başlayan ve üç haftalık bir süreci kapsayan telafi eğitimi MEB tarafından belirlenen tarihe kadar devam edecek. Şu anda öğrenciler ve veliler tarafından telafi eğitimi ne zaman sona erecek sorusuna yanıt aranıyor. Telafi eğitimi EBA TV üzerinden 18 Eylül 2020 tarihine dek devam edecek. MEB tarafından yayımlanmış olan resmi çalışma planı doğrultusunda belirli sayıda öğretmen ya da alan zümresi olan öğretmenler okullarda yer alacak. Özel okullarda 15 Ağustos itibarıyla başlamış olan telafi eğitimi, devlet okulları için ise 31 Ağustos itibarıyla başlamış oldu.

TELAFİ EĞİTİM NASIL OLACAK?

Aynı zamanda veliler tarafından telafi eğitim nasıl olacak sorusuna da yanıt aranıyor. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında yüz yüze sistemde işlenememiş olan ve öğrencilerin bir üst sınıfta olma düzeyini etkileyebilecek öğrenim eksiklerinin giderilmesi esas alınacak. Bu doğrultuda kritik konu ve kazanımlar belirlendi ve buna göre programlar hazırlandı. İsteyen veliler ilgili programlarda Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesindeki müfredat bölümünden ulaşabilecek. Konuyla ilgili olarak öğretmenlere örnek teşkil edecek etkinlik örneği de yayımlandı. Öğretmenler, okul ya da öğrenci durumu doğrultusunda bu etkinlikleri direkt olarak kullanabilecek, uyarlama yapabilecek ya da kendileri etkinlik hazırlayabilecek. Derslerin içerik videoları, EBA TV üzerinden yayınlanacak.

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