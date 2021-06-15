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Telafi eğitimi başvurusu nereye nasıl yapılır? Telafi eğitimi başvurusu nasıl yapılır?

15.06.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının gelmesi ile beraber okula giden pek çok öğrenci yaz tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada okulların kapanış tarihi ve karne tarihleri ile ilgili bilgiler verdi. Bakan Selçuk, pandemi sebebiyle aksayan eğitim – öğretim dönemi için yaz aylarında başlayacak olan Telafimi Eğitimi hakkında da bilgi verdi. Peki telafi eğitimi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Telafi eğitimi başvurusu nereye nasıl yapılır? Telafi eğitimi başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, pandemi sebebiyle 2020 – 2021 eğitim öğretim dönemi için telafi eğitimi programını açıkladı. Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamaya göre telafi eğitimi isteğe bağlı olacak ve Ağustos ayında başlayarak bir buçuk yıl devam edecek. Birçok veli ve öğrenci ise Telafi Eğitimi başvurusunun nereden ve nasıl yapıldığını merak ediyor.

TELAFİ EĞİTİMİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

21 Haziran - 2 Temmuz 2021 arasında başvuru, planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarında İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri yapılacak.

Gönüllülük esasına göre öğrenciler, öğretmenler ve velilere yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere planlanacak program, eğitim faaliyetleri fiziksel, sosyal - duygusal, akademik gelişim ve özel eğitim alanı olmak üzere dört ana temaya uygun olarak planlanacak.

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TELAFİ EĞİTİMİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  • Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrenciler, veli izin belgeleriyle eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurabilecek.
  • Programa başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen ve velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacak.
  • Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekecek, özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmayacak.
  • Program kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen COVID-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecek.

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  • Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak ve bu duruma ilişkin gerekli önlemler alınacak.
  • Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.

"Telafide Ben De Varım" programı detayları için TIKLAYIN!


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Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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