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Telafi eğitimi ne zaman? Kaçıncı sınıflar telafi eğitimine katılacak?

29.05.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Mart ayında ülkemizde etkilerini göstermeye başlayan koronavirüs ile mücadele kapsamında son bir yılı aşkın süredir tedbirler uygulanıyor. Tedbirlerden biri olan okulların uzaktan eğitime geçmesi ise, eğitim ve öğretim dönemine çok büyük zararlar verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin bu konuda oldukça zorlanmasından dolayı, geçtiğimiz günlerde bir telafi eğitimine başlanacağını duyurdu.

Telafi eğitimi ne zaman? Kaçıncı sınıflar telafi eğitimine katılacak?

Okulların bir açılıp bir kapanması hem öğrencileri hem de velileri oldukça zor durumda bırakıyor. Kafası karışan öğrenciler online eğitimle derslerine devam etmeye çalışırken, birçok öğrenci ise internete erişim sağlayamıyor. Bakan Selçuk, bu zorlukları aşmak için açıklanan telafi dersleri ile ilgili bazı detayları öğrenciler ve velilerle paylaştı.

“HAZİRAN AYINI DA KAPSAYACAK”
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." Dedi.

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TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR?

Telafi eğitimi; bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim sürecini kapsar. Bu kapsamda verilecek eğitimlerin Haziran ayı itibariyle başlayacağını Bakan Selçuk açıkladı.

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?

Bakan Selçuk, telafi eğitimi ile ilgili olarak henüz net bir şey ifade etmedi. O yüzden şu an için bu telafinin zorunlu olup olmadığı bilinmiyor. Ancak geçen sene 2020 Haziran ayında yapılan telafi eğitimi zorunlu tutulmamıştı.


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