Telafi eğitimi ne zaman? Program isteğe bağlı olacak!

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle uzun süredir eğitimler uzaktan gerçekleşti. Haziran ayı itibarıyla uygulanacak yeni normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından Bakan Selçuk da önemli açıklamalarda bulundu. Telafi eğitiminin ne zaman olduğu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Resmi makamlardan açıklama geldi! Peki Telafi eğitimi ne zaman? İşte ayrıntılar...

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Resmi makamlardan gelen açıklamaya göre öğrenciler 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına katılım gösterebilecek. Programa katılım açısından öğrenciler, zorunlu tutulmayacak.

Öğrenciler ve veliler uzun süredir karnelerin ne zaman alınacağına dair yapılacak açıklamayı bekliyordu. Beklenen açıklama sonunda geldi! Söz konusu açıklamaya göre 2020-2021 eğitim öğretim yılında karneler 18 Haziran'da verilecek.

HAFTADA 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK

Normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamalarda Bakan Selçuk, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla bütün ortaokul ve liselerin haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapacağını bildirdi. Yüz yüze eğitim için gerekli hijyen koşullarının sağlandığının altını çizen Bakan Selçuk, öğrencilerin yüz yüze eğitim için zorunlu tutulmadığını, isteğe bağlı olacağını belirtti.