HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Telafi eğitimi ne zaman? Program isteğe bağlı olacak!

Telafi eğitimi ne zaman? Program isteğe bağlı olacak!

01.06.2021 00:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim hayatına ilişkin yüz yüze eğitim ve telafi eğitiminin ne zaman olacağı gibi art arda önemli açıklamalar geldi. Bunun üzerine öğrenciler ve veliler araştırma yapmaya başladı. Telafi eğitimi ne zaman? İşte ayrıntılar...

Telafi eğitimi ne zaman? Program isteğe bağlı olacak!

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle uzun süredir eğitimler uzaktan gerçekleşti. Haziran ayı itibarıyla uygulanacak yeni normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından Bakan Selçuk da önemli açıklamalarda bulundu. Telafi eğitiminin ne zaman olduğu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Resmi makamlardan açıklama geldi! Peki Telafi eğitimi ne zaman? İşte ayrıntılar...

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

Resmi makamlardan gelen açıklamaya göre öğrenciler 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına katılım gösterebilecek. Programa katılım açısından öğrenciler, zorunlu tutulmayacak.

Öğrenciler ve veliler uzun süredir karnelerin ne zaman alınacağına dair yapılacak açıklamayı bekliyordu. Beklenen açıklama sonunda geldi! Söz konusu açıklamaya göre 2020-2021 eğitim öğretim yılında karneler 18 Haziran'da verilecek.

Telafi eğitimi ne zaman? Program isteğe bağlı olacak!

HAFTADA 2 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK

Normalleşme kararlarının açıklanmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni döneme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamalarda Bakan Selçuk, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla bütün ortaokul ve liselerin haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapacağını bildirdi. Yüz yüze eğitim için gerekli hijyen koşullarının sağlandığının altını çizen Bakan Selçuk, öğrencilerin yüz yüze eğitim için zorunlu tutulmadığını, isteğe bağlı olacağını belirtti.

Söz konusu açıklamanın devamındaki bilgiler şu şekildedir:

1 Haziran'dan itibaren bütün ilkokul ve okul bünyesindeki ana sınıflarda haftada iki gün yüz yüze eğitim yapılacak. Diğer okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitimi sürdürecek.

Köy ve seyrek nüfuslu bölgelerde eğitim yüz yüze olacak. Öğrenciler haftanın 5 günü (tam zamanlı) okula gidip eğitim alabilecek.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz itibarıyla bitecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Karneler ne zaman alınacak?Karneler ne zaman alınacak?
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
Ziya Selçuk yüz yüze eğitim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

Normalleşme nasıl olacak? Kritik Kabine toplantısı başladı

31 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

31 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

İSKİ'nin su zammı teklifi İBB Meclisinde reddedildi

93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

93 kilo veren Pelin'den bikinili paylaşım

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili tüm detayları açıkladı

Bakan Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili tüm detayları açıkladı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kızın evinde dehşeti yaşadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Koronavirüs geçirenlerde verem hastalığı aktif hale geliyor

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Bakan Soylu'dan sürpriz ziyaret

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Turan: Türkiye'de artık geri dönülmeyen bir yola girilmiştir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.