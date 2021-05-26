Telafi eğitimi ne zaman yapılacak? Ziya Selçuk telafi eğitimi tarihini açıkladı!

Telafi eğitimi konusunda detaylar veli ve öğrenciler tarafından merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitimde telafi uygulaması ayrıntıları ve tarihi ile ilgili konuştu. Selçuk yapmış olduğu açıklamada telafi eğitimi ile ilgili önemli bilgileri kamuoyuna duyurdu. Peki telafi eğitimi ne zaman yapılacak?

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN YAPILACAK? ZİYA SELÇUK'TAN TELAFİ EĞİTİMİ TARİHİ AÇIKLAMASI...

Uzun süredir veliler ve öğrenciler tarafından merak edilen telafi eğitimi hakkında detaylar belli olmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimde telafi uygulaması için Haziran ayında çalışmaların başlayacağını kamuoyuna duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden telafi eğitimi konusu ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, telafi uygulamasına hazır olduklarını ve büyük, kapsamlı bir telafi süreciyle olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını da ifade etti.

Selçuk, "eğitimdetelafibaşlıyor" etiketiyle yapmış olduğu paylaşımda, "Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." şeklinde konuştu.



