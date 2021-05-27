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Telafi eğitimi zorunlu mu? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, hangi sınıflar katılacak?

27.05.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son bir senedir pandemi sebebiyle eğitimleri aksayan öğrencilerin gözü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yaptığı açıklamalarda. Bakan Selçuk, açıklanan telafi dersleri ile ilgili bazı detayları öğrenciler ve velilerle paylaştı. Bakan Selçuk’un yaptığı açıklamalardan sonra, telafi eğitiminin zorunlu olup olmadığı ve ne zaman yapılacağı araştırılmaya başlandı.

Telafi eğitimi zorunlu mu? Telafi eğitimi ne zaman başlayacak, hangi sınıflar katılacak?

MEB tarafından açıklanan okullardaki telafi kursları ile ilgili Ziya Selçuk, soruları yanıtladı. Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız.” Dedi.

“HAZİRAN AYINI DA KAPSAYACAK”

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak." Dedi.

TELAFİ EĞİTİMİ NEDİR?

Telafi eğitimi; bütün bir dönemin eğitimi değil, kısmi ve hızlandırılmış bir eğitim sürecini kapsar. Bu kapsamda verilecek eğitimlerin Haziran ayı itibariyle başlayacağını Bakan Selçuk açıkladı.

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?

Bakan Selçuk, telafi eğitimi ile ilgili olarak henüz net bir şey ifade etmedi. O yüzden şu an için bu telafinin zorunlu olup olmadığı bilinmiyor. Ancak geçen sene 2020 Haziran ayında yapılan telafi eğitimi zorunlu tutulmamıştı.


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Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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