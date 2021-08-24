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Telafi kursu için 22 gün önce evden çıktı, bir daha geri dönmedi

24.08.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 22 gün önce telafi kursuna gittiğini söyleyerek evlerinden çıkan Suriye uyruklu 14 yaşındaki Reyhan Hachüseyin'den haber alınamıyor. 22 gündür her yerde kızlarını arayan aile, kızlarının hayatından endişe ediyor.

Telafi kursu için 22 gün önce evden çıktı, bir daha geri dönmedi

Suriye'nin Halep kentinde 7 yıl önce evleri bombalanınca Türkiye’ye sığınıp Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne yerleşen Cemal (42) ve Ülfet Hachüseyin (37) çiftinin 2 çocuğundan Reyhan, 2 Ağustos günü kursa gideceğini söyleyerek evden çıktı. Geri dönmeyen Reyhan’a ulaşamayan ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, Reyhan Hachüseyin’i bulmak için çalışma başlattı.

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Kızıyla aralarında hiçbir sorun olmadığını belirten Cemal Hachüseyin, "Evden çıktığı zamandan bu yana kızımdan haber alamadık. 22 gündür kayıp, kendimizde aramalar yaptık ama bir sonuç çıkmadı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bulunursa çok mutlu olacağız" dedi.

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Çiftin oğlu 12 yaşındaki Ahmet Hachüseyin ise, "Ablamdan 22 gündür haber alamıyoruz. Suriye'de evimiz bombalandı. 2 amcam ve çok sayıda yakınımız öldü. Biz de Türkiye'ye geldik. Şimdi de ablam kayboldu. Annem her gece ağlıyor" diye konuştu.

DHA

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Denizli
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