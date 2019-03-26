AFYONKARAHİSAR (AA) - Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz-Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay, "Yerel seçimlerin ardından diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da belediyelerde yapılan telafi ücret oranlarında bir artış bekliyoruz. Bundan da ümitliyiz." dedi.

Toruntay, sendikasının Afyonkarahisar'da belediyeye ait bir sosyal tesiste yaptığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Toplantı öncesinde Toruntay, gazetecilere yaptığı açıklamada, devam eden toplu iş sözleşmelerinin olduğunu belirtti.

Türkiye’de önceden taşeron çalışma sistemi uygulamasının olduğunu hatırlatan Mustafa Toruntay, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle bu taşeron çalışma sistemi, 696 sayılı kanunla giderildi. Şu anda kadro alamayan arkadaşlarımız da var ama sayıları çok az. Bu ülkede 1 milyona yakın insan taşeron olarak çalışırken bugün kadrosuna kavuşmuş çok sayıda üyemiz ve çalışanımız var."

- "Birçok belediyede de bu konuyu aşmış vaziyetteyiz"

Mustafa Toruntay, sendikalarının, 696 sayılı yasayla belirlenen ücret artışlarının dışında enflasyon farkını gündeme getirdiğini ve konunun sürekli takipçisi olduklarını vurguladı.