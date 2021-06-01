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Telafide Ben de Varım: Bakan Ziya Selçuk'un açıkladığı telafi eğitimi programı

01.06.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan sorunları çözmeye yönelik "Telafide Ben de Varım" adlı programın detaylarını açıkladı. Selçuk, yaz dönemiyle birlikte "1,5 yıl sürecek olan ulusal destekleme sürecine" girdiklerini duyurdu.Program hakkında bilinenleri derledik.

Telafide Ben de Varım: Bakan Ziya Selçuk'un açıkladığı telafi eğitimi programı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan sorunları çözmeye yönelik "Telafide Ben de Varım" adlı programın detaylarını açıkladı.

Ziya Selçuk, yaz dönemiyle birlikte "1,5 yıl sürecek olan ulusal destekleme sürecine" girdiklerini duyurdu.

Selçuk, "Her okulumuz öncelikli ve kritik kazanımları dikkate alarak kendi okullarındaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyecek. Okullar böylece bir telafi planı da oluşturmuş olacak. 18 Haziran-2 Temmuz aralığında okullar çalışmalarını bu planlar doğrultusunda hazırlamaya başlayacaklar" diye konuştu.

Peki eğitimde "telafi" programı hakkında neler biliniyor?

Okullar yaz döneminde açık kalacak

Bakan Selçuk'un açıkladığı program, salgın denetimi kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin öğrenci, öğretmen ve aileler için yarattığı olumsuzlukları telafi etme amacı taşıyor.

Selçuk, öğrencilerin "sosyal ve duygusal alanda iyileşeceği, fiziksel olarak aktif katılacağı" bir program hedeflediklerini söylüyor.

2020-2021 eğitim öğretim yılı, 2 Temmuz'da resmi olarak sona eriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçireceği program kapsamında ise okulların 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcına kadar açık tutulması kararlaştırıldı.

öğrenciler

21 Haziran'dan itibaren "sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel" aktivitelerin de öğrencilerin erişimine sunulacağı belirtildi.

Bakan Selçuk'un açıkladığı "Telafide Ben de Varım" programına ilişkin detaylar şöyle:

İlkokullarda haftada iki gün yüzyüze eğitim bugün başladı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk dün yaptığı açıklamada 1 Haziran itibarıyla ilkokul öğrencileri, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencileri için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlanacağını açıklamıştı.

Selçuk'un açıklamasında, "Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda" yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağı da belirtilmişti.

https://twitter.com/ziyaselcuk/status/1399420903319080961

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