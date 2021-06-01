Telafide Ben de Varım: Bakan Ziya Selçuk'un açıkladığı telafi eğitimi programı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle eğitimde yaşanan sorunları çözmeye yönelik "Telafide Ben de Varım" adlı programın detaylarını açıkladı.

Ziya Selçuk, yaz dönemiyle birlikte "1,5 yıl sürecek olan ulusal destekleme sürecine" girdiklerini duyurdu.

Selçuk, "Her okulumuz öncelikli ve kritik kazanımları dikkate alarak kendi okullarındaki öğrenci gruplarının ihtiyaçlarını belirleyecek. Okullar böylece bir telafi planı da oluşturmuş olacak. 18 Haziran-2 Temmuz aralığında okullar çalışmalarını bu planlar doğrultusunda hazırlamaya başlayacaklar" diye konuştu.

Peki eğitimde "telafi" programı hakkında neler biliniyor?

Okullar yaz döneminde açık kalacak

Bakan Selçuk'un açıkladığı program, salgın denetimi kapsamında uzaktan eğitime geçilmesinin öğrenci, öğretmen ve aileler için yarattığı olumsuzlukları telafi etme amacı taşıyor.

Selçuk, öğrencilerin "sosyal ve duygusal alanda iyileşeceği, fiziksel olarak aktif katılacağı" bir program hedeflediklerini söylüyor.

2020-2021 eğitim öğretim yılı, 2 Temmuz'da resmi olarak sona eriyor.