Telaş içinde sağa sola kaçıştılar! Hastanedeki deprem paniği böyle görüntülendi: Anneyle kızının sarıldığı anlar yürek burktu

Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan, 6 Şubat'ta 9 saat arayla gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası bir yandan yaralar sarılmaya, bir yandan da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ağır bilançoda can kaybı 20 bini, yaralı sayısı ise 80 bini aştı. Felaketin boyutunu ortaya koyan ve yürekleri ağza getiren anlar Kahramanmaraş'taki hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

PANİK ANLARI BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinin güvenlik kameraları, merkez üssü Elbistan ve Pazarcık ilçeleri olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu panik görüntülerini kaydetti.

Afetin şiddetini ortaya koyan görüntülerde, depreme hastane koridorunda yakalanan çalışanların panik içinde korunmak için güvenli bir alan bulma arayışı yer aldı.

Görüntülerde, tedavi için hastanede bulunan anne ve kızının deprem sırasında birbirine sarılması da dikkat çekti.

"TEMELİ 10 YIL ÖNCE ATILDI, ZEMİNİ YERİNDEN OYNADI, TAVANI ÇÖKTÜ"

Gazeteci İsmail Saymaz ise Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinin gördüğü hasarı gözler önüne seren görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Hastanenin temelinin 10 yıl önce atıldığına, hizmete ise 7 yıl açıldığına değinen Saymaz, paylaşımında "Duvarları çatladı ve döküldü, zemini çatladı ve yerinden oynadı, tavanı çöktü. Hastane boşaltıldı ve avluda dört çadır kuruldu. Ağır yaralılar başka illere taşınıyor" ifadelerine yer verdi.

(AA)

