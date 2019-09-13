Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

Olay, Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kendisini savcı olarak tanıtan G.A isimli şüpheli hedef aldığı Siliva Velikova Can isimli yaşlı kadını telefonla aradı. Kendisini bir süre savcı olarak tanıtan şahıs Velikova’yı bir bankaya yönlendirdi.

TELAŞI 270 BİN LİRASINI KURTARDI

Bunun üzerine bankaya giden Velikova, banka görevlisine 270 bin lira çekmek istediğini belirtti. Siliva Velikova Can isimli yaşlı kadının oldukça telaşlı halinden şüphelenen banka görevlisi hesap hareketlerine şerh düşünce Velikova’nın dolandırıcı için dilediği 270 bin lirayı çekmesi mümkün olmadı.

İstanbul’da yakalandı

Bunun üzerine banka görevlisi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri yaşlı kadının ifadesine başvurarak olaya ilişkin titiz bir çalışma başlattı. Titiz çalışmalar sonucu jandarma konuyla ilgili dolandırılan başka mağdurlarında olduğu bilgisine ulaştı. Dolandırıcılık yaptığı tespit G.A'ın İstanbul Esenyurttaki evine operasyon düzenlendi.