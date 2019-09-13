HABER

Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 19:55 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Jandarma ekipleri, kendisini savcı ve hakim olarak tanıtarak yaşlı kadınların korkulu rüyası haline gelen dolandırıcıyı yakaladı. Olaya ilişkin bir kişi daha aranıyor.

Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

Olay, Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kendisini savcı olarak tanıtan G.A isimli şüpheli hedef aldığı Siliva Velikova Can isimli yaşlı kadını telefonla aradı. Kendisini bir süre savcı olarak tanıtan şahıs Velikova’yı bir bankaya yönlendirdi.

TELAŞI 270 BİN LİRASINI KURTARDI

Bunun üzerine bankaya giden Velikova, banka görevlisine 270 bin lira çekmek istediğini belirtti. Siliva Velikova Can isimli yaşlı kadının oldukça telaşlı halinden şüphelenen banka görevlisi hesap hareketlerine şerh düşünce Velikova’nın dolandırıcı için dilediği 270 bin lirayı çekmesi mümkün olmadı.
İstanbul’da yakalandı

Bunun üzerine banka görevlisi durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri yaşlı kadının ifadesine başvurarak olaya ilişkin titiz bir çalışma başlattı. Titiz çalışmalar sonucu jandarma konuyla ilgili dolandırılan başka mağdurlarında olduğu bilgisine ulaştı. Dolandırıcılık yaptığı tespit G.A'ın İstanbul Esenyurttaki evine operasyon düzenlendi.

YAŞLI BİR KADINI DAHA DOLANDIRMIŞ

Tekirdağ’a getirilen G.A. ifadesinde, farklı tarihlerde yine Tekirdağ'da R.A. isimli bir yaşlı kadını daha telefonla arayıp korkuttuktan sonra 69 bin lirasını aldığını itiraf etti. İfadesi alınan G.A. bu işlerde kendisine yardım eden bir kişinin daha olduğunu belirtti. Jandarmadaki ifadesi tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edilirken, jandarma diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
GÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Savaşan İHA'lar gökyüzünde kıyasıya mücadele ettiSavaşan İHA'lar gökyüzünde kıyasıya mücadele etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ İl Jandarma ekipleri Marmaraereğilisi

En Çok Okunan Haberler

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

Yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Askıda kaldı! Böyle kurtarıldı

Tam o an!

Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara

Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara

Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.