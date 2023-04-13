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Tele konan kuşları indirmek isterken akıma kapılan gençler ölümden döndü

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Antalya’da elektrik teline konan kuşları sopayla uzaklaştırmaya çalışan 2 kişi akıma kapıldı. Gençlerden birisinin yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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