Tele takılan karga için ekipler seferber oldu

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde Kaymakamı Fikret Dayıoğlu, otomobille seyir halindeyken tele takılan kargayı fark edip ekiplere haber verdi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi ile telde mahsur kalan karga kurtarıldı.

Ödemiş Kaymakamı Fikret Dayıoğlu, sabah saatlerinde, görevine gittiği sırada Kaymakamlık binası ile yan yana olan Vergi Dairesi binasının çatısında karganın çırpındığını ve tele asılı olduğunu gördü. Bunun üzerine, Kaymakam Dayıoğlu durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çabasıyla telde mahsur kalan karga kurtarıldı. Durumu iyi olan karga uçarak bölgeden uzaklaştı.

