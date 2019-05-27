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Telef olan ayı, doğal yem olarak öldüğü yerde bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

Bolu’da, otoyol kenarındaki ormanlık alanda telef olan ayı, tahnit işlemi yapılamayacağı için diğer hayvanlara yem olarak öldüğü yerde bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Yeniçağa İlçesi TEM Otoyolu kenarında bulunan ormanlık alanda dolaşan köylüler, sulama kanalı içerisinde bir ayının hareketsiz şekilde yattığını gördü.

Telef olan ayı, doğal yem olarak öldüğü yerde bırakıldı

Bolu’da, otoyol kenarındaki ormanlık alanda telef olan ayı, tahnit işlemi yapılamayacağı için diğer hayvanlara yem olarak öldüğü yerde bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Yeniçağa İlçesi TEM Otoyolu kenarında bulunan ormanlık alanda dolaşan köylüler, sulama kanalı içerisinde bir ayının hareketsiz şekilde yattığını gördü. Çevreye yayılan kötü koku nedeniyle ayının öldüğünü anlayan köylüler, telef olan hayvana tahnit işlemi yapılabileceğini düşünerek durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdiler.
Milli Parklar Yetkilileri ise, telef olan ayıya tahnit işlemi yapılamayacağını belirledi. Boynuna tel dolandığı görülen ancak ölüm nedeni belli olmayan ayı, doğal yaşamın dengesini koruması amacıyla diğer hayvanlara yem olması için öldüğü yerde bırakıldı.

Telef olan ayı, doğal yem olarak öldüğü yerde bırakıldı

Telef olan ayı, doğal yem olarak öldüğü yerde bırakıldı

Telef olan ayı, doğal yem olarak öldüğü yerde bırakıldı

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