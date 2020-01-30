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  4. Telef olan domuzu aracıyla sürükleyen sürücüye para cezası uygulandı

Telef olan domuzu aracıyla sürükleyen sürücüye para cezası uygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:36 | Son Güncelleme

Telef olan domuzu aracıyla sürükleyen sürücüye para cezası uygulandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, kaza sonucu kara yolunda telef olan domuzu aracıyla sürükleyen sürücüye 264 lira ceza verildi.

Kaman Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırşehir-Kırıkkale kara yolunda bir sürücünün, kaza sonucu telef olan domuzu aracına bağlayarak sürüklediği görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plakasından sürücüyü tespit eden ekipler, İ.Ç'yi Kaman ilçesinde gözaltına aldı.

"Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan 264 lira idari para cezası uygulanan İ.Ç, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılıkça serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir para cezası sürücü telef olan domuz

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