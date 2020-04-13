Telef olan ineğinin başında feryat ediyordu! Sabiha Nine umudun yüzü oldu

5 Nisan 2019’da yaşanan olayda, Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesi’nde yaşayan Sabiha Özel’in, otlatmak için meraya götürdüğü ineği bir anda uçurumdan düşerek telef oldu. Yaşlı kadın ise tek geçim kaynağı olan ‘Sarıkız’ isimli ineği telef olunca feryat edip, gözyaşı dökerken fotoğraf karelerine yansıdı. Özel’in çaresiz halini gören Tarım ve Orman Bakanlığı ile hayırseverler harekete geçti ve Özel’e 6 inek aldı. Gözyaşları dinen Özel ardından mahalledeki tek göz odalı evinde çok sevdiği inekleri ile mutlu bir şekilde yaşamaya başladı. İneklerini adeta çocukları gibi seven ve bağlı olan Özel her gün dağ ve bayırlara çıkarak hayatına kaldığı yerden devam etti.

'VİRÜS TEHLİKESİ BİTİNCE DAĞ VE BAYIRLARA GİDECEK'

Sabiha nine şimdilerde ise korona virüs nedeniyle o çok sevdiği dağ ve bayırlara gidemediği için mutsuz. Yaptığı haber ile kendisini Türkiye’nin gündemine oturtan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin bir kez daha kapısını çaldığı Özel, 6 ineği ve 2 buzağısı ile bir kez daha görüntülendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında yaşı gereği evde kalması gereken Özel, sabırsızlıkla bir an önce virüs tehlikesinin geçmesini bekliyor. Özel virüs tehlikesi bitince ilk işi olarak çok sevdiği inekleri ile dağ ve bayırlara gideceğini söyledi.