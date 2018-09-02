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Telef olan kedinin yavrularına, öğretmen sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde aracın çarpması sonucu telef olan kedinin bir haftalık yavrularına, öğretmen Ramazan Özen (41) sahip çıktı.

Mehmet AKIN/ELMALI (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde aracın çarpması sonucu telef olan kedinin bir haftalık yavrularına, öğretmen Ramazan Özen (41) sahip çıktı. Özen, "Gözleri açılmamış 2 minik yavru annesiz kaldı. Bu yavruları taze inek sütüyle beslemeye çalışıyoruz" dedi. Elmalı ilçesi Gökpınar Mahallesi'nde bir hafta önce doğum yapan sokak kedisi 2 gün sonra bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Kedinin öldüğünü gören çocuklar, mahallede oturan Osman Nuri Çınar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan 3 çocuk babası Ramazan Özen'e haber verdi. Telef olan kedinin evlerinin yanındaki yuvasını kontrol eden Ramazan Özen, henüz gözü açılmamış 2 yavru buldu. Hayvanları korumaya alan Ramazan Özen, evine getirerek beslemeye başladı. Ramazan Özen, "Kedimiz doğum yaptıktan 2 gün sonra yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu öldü. Daha gözleri açılmamış 2 minik yavru annesiz kaldı. Bu yavru kedilerimizi yaklaşık 5 gündür taze inek sütüyle beslemeye çalışıyoruz. Artık gözleri açılmaya başladı ve hayata daha sıkı tutunmaya başladılar. Minik kediler ailemizin bir parçası oldu. Özellikle çocuklar çok sevdi. Hayvan sevgisi dinimizin, kültürümüzün bir parçasıdır. Hayvanlar, insanların en iyi dostlarındandır. Hayvanlara iyi davranmalıyız, eziyet etmemeliyiz. Son zamanlarda çok sık karşılaştığımız hayvanlara eziyet olaylarını ve bunu yapanları şiddetle kınıyorum" dedi.

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