Telef olan yavru köpeklere nekropsi yapılacak

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ın Ulubey ilçesindeki hayvan barınağının yakınlarında, parçalanmış bulunan 5 yavru köpeğin telef olma nedeni, nekropsiyle belirlenecek. Nekropsi sonucu köpeklerin zehre maruz kalıp kalmadığı ya da kesici aletle telef edilip edilmediği ortaya çıkacak.

Ulubey'de, sokak hayvanlarını beslemek için belediyenin hayvan barınağına pazar günü öğle saatlerinde gidenler, kuruma 150 metre uzaklıktaki ormanlıkta parçalanmış 5 yavru köpek ölüsü gördü. Yavrulardan bazılarının başının yerinde olmadığı görüldü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptı. Telef olan yavru köpekler, nekropsi için Ulubey Tarım İlçe Müdürlüğü'ne götürüldü. Köpeklerin soğuktan telef olup, vahşi hayvanlarca parçalanmış olabileceği ihtimali üzerinde de durulduğu belirtildi. Nekropsi ile köpeklerin zehre maruz kalıp kalmadığına ya da kesici aletle telef edilip edilmediğine bakılacak.

NEKROPSİ NEDİR?

'Postmortem muayene' ya da 'ölüm sonrası muayene' olarak da bilinen nekroskopi, ölüm nedeninin bulunması amacıyla kadavranın iç organ ve boşluklarının dikkatle kesilmesi, açılması ve incelenmesidir.

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