HABER

Teleferik fiyatları yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 14:14 | Son Güncelleme

Bursa’da teleferikle Uludağ’a çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistler uzun bir kuyruk oluşturdu.Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin Uludağ’a çıkmak için kullandığı teleferikte hafta sonu olması ve yapılan indirim nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Bursa’da teleferikle Uludağ’a çıkmak isteyen yerli ve yabancı turistler uzun bir kuyruk oluşturdu.
Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin Uludağ’a çıkmak için kullandığı teleferikte hafta sonu olması ve yapılan indirim nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Bilet fiyatları yerli turistler için gidiş dönüş 75 liradan 38 liraya düşünce izdiham oluştu. Özellikle farklı illerden gelen vatandaşlar, güzel havada Uludağ’a çıkmak için saatlerce sıra bekledi. Uzun kuyrukların oluştuğu teleferikte kuyruğun ucu sokağa kadar taştı.
Uludağ’a kar görmek için çıktıklarını ifade eden ziyaretçiler, “Hafta sonu hava güzel olunca biz de Uludağ’a çıkarak değerlendirmek istedik. Aşırı yoğunluk var, saatlerdir sırada bekliyoruz. Uludağ’a çıkıp kayak yapıp kar göreceğiz” dediler.

PARTNERBu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdıBu görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı
Finike'de 'Pıngıdık' geleneği yaşatılıyorFinike'de 'Pıngıdık' geleneği yaşatılıyor
Ekipler ağaçta mahsur kalan kedi için seferber olduEkipler ağaçta mahsur kalan kedi için seferber oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Melih Gökçek, AK Parti'ye 'bırakın aday olayım' diyecek iddiası

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Boğaziçili o soruyu bilemedi! Sosyal medya coştu

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Kılıçdaroğlu veto etti, Aksünger adaylıkran çekildi

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

Uyurken sevgilisi ve arkadaşının tecavüzüne uğramış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üniversite öğrencisi Leyla Sönmez burun ameliyatından sonra komaya girdi

Burun ameliyatından sonra komaya girdi: Naz yapıyor!

İstanbul'da toprak çöktü! 1 işçi toprak altında kaldı

İstanbul'da toprak çöktü! Ekipler olay yerinde

Taksicinin elleri bu hale geldi! Gasp dehşeti

Taksicinin elleri bu hale geldi!

Kızını uykuda öldüren Kadir Tatar'dan kan donduran ifade!

Kızını uykusunda öldüren babadan kan donduran ifade!

Göz doktoru olan vekilden korkutan iddia: SGK’nın kanser ilacı kör ediyor

Korkunç iddia: SGK'nın verdiği bu ilaç kör ediyor!

Günlük burç yorumları 3 Şubat Pazar (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.