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Teleferik hattına yıldırım isabet etti: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 16:57 | Son Güncelleme

Rize’nin Fındıklı ilçesi Sulak köyünde meydana gelen olayda, şiddetli yağış sonrası teleferik hattına isabet eden yıldırım sonucu Osman Özden isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Rize’nin Fındıklı ilçesi Sulak köyünde meydana gelen olayda, şiddetli yağış sonrası teleferik hattına isabet eden yıldırım sonucu Osman Özden isimli vatandaş hayatını kaybetti.

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