Teleferik hattına yıldırım isabet etti: 1 ölü

Rize\u2019nin F\u0131nd\u0131kl\u0131 il\u00e7esi Sulak k\u00f6y\u00fcnde meydana gelen olayda, \u015fiddetli ya\u011f\u0131\u015f sonras\u0131 teleferik hatt\u0131na isabet eden y\u0131ld\u0131r\u0131m sonucu Osman \u00d6zden isimli vatanda\u015f hayat\u0131n\u0131 kaybetti.PARTNER200 y\u0131ld\u0131r ayakta! Bak\u0131n herkesin g\u00f6rmek i\u00e7in can att\u0131\u011f\u0131 o binan\u0131n gizemi neymi\u015fSu\u00e7 makinesi Turgutlu\u2019da yakaland\u0131Otomobil evin bah\u00e7esine devrildi: 2 yaral\u0131
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