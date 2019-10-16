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"Teleferik trafiğin yükünü alır, kazaları azaltır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 14:56 | Son Güncelleme

Teleferik uzmanı İlker Cumbul büyükşehirlerin trafik sorununu çözümünün teleferik kullanımını arttırmaktan geçtiğini belirterek, "Teleferik kullanımı trafiğin yükünü alır, kazaları azaltır" dedi.Türkiye’deki büyükşehirlerin en büyük problemlerinin başında gelen trafik sorununun teleferik kullanımının arttırılmasıyla çözülebileceği öngörülüyor.

Teleferik uzmanı İlker Cumbul büyükşehirlerin trafik sorununu çözümünün teleferik kullanımını arttırmaktan geçtiğini belirterek, "Teleferik kullanımı trafiğin yükünü alır, kazaları azaltır" dedi.
Türkiye’deki büyükşehirlerin en büyük problemlerinin başında gelen trafik sorununun teleferik kullanımının arttırılmasıyla çözülebileceği öngörülüyor. Türkiye’de teleferik konusunda uzman isimlerden olan İlker Cumbul, teleferiğin şehir içi ulaşımda hızlı, konforlu ve ekonomik bir alternatif sağladığına dikkat çekti.
Büyük şehirde toplu taşıma ağının teleferiklerin arttırılmasıyla daha da güçlendirilebileceğini savunan Cumbul, bu sayede trafik yoğunluğunun ve trafikte oluşan kazaların da azalabileceğinin altını çizdi.
Ana arterlerde yaşanan ufak trafik kazalarının büyük yoğunluk oluşturduğunu belirten Cumbul, "Bu yoğunluk büyük bir vakit kaybına neden oluyor. Özellikle uygun olan yoğun güzergahlarda teleferik kullanımı otomobil sayısını azaltacağı için kaza oranlarında da düşüş olaca. Bu sayede vakit kaybı da azalacak. Yapılan araştırmalar metropollerde yaşayan insanların yılın 17 gününü trafikte geçirdiğini ortaya koyuyor. Teleferik kullanımının artmasıyla bu kayıp zamanı geri kazanmak da mümkün olabilir" dedi.

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