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Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 09:24 | Son Güncelleme

Bursa’da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor.

Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat

Bursa’da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye devam ediyor. Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi.
140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik, çalışmasına dün şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verilirken, bugün de rüzgarın durumuna göre karar verilecek.
Her gün 08:00 ile 20:00 saatleri arasında hizmet veren Bursa Teleferik A.Ş’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tesisimiz 1 Şubat tarihinde şiddetli rüzgar nedeniyle saat 13.00’e kadar kapalıdır. Güncellemeler için takipte kalın" ifadelerine yer verildi.

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