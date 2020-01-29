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Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 08:42 | Son Güncelleme

Bursa’da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı.

Teleferikle Uludağ’a çıkacaklar dikkat

Bursa’da şiddetli rüzgar etkisini göstermeye başladı. Kış ve doğa turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferik ile çıkacaklara uyarı geldi. 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasiteli Bursa Teleferik, çalışmasına şiddetli rüzgar sebebiyle bir gün ara verildi.
Bursa Teleferik A.Ş’nin sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada, "Tesisimiz bugün (29.01.2020) şiddetli rüzgar nedeniyle tam gün kapalı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

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