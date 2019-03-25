Teleferikle Uludağ’a çıkacaklara uyarı

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizm merkezlerinden biri olan Uludağ ile kent merkezi arasında alternatif ulaşım sağlayan Bursa Teleferik A.Ş., çalışma saatlerini güncelledi.

Bursa ile Uludağ arasında 9 kilometre ile dünyanın en uzun teleferik hatlarından birine sahip olan ve 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıyan Bursa Teleferik A.Ş’nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz; tesisimiz 25 Mart Pazartesi gününden itibaren 09.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

