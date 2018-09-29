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Telefon bağımlılığıyla mücadelede kullanılabilecek 5 yöntem

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2018 16:09 | Son Güncelleme

Akıllı telefon bağımlılığından kurtulmak için farklı yöntemler deneyip başarılı olan kişiler uyguladıkları yöntemleri anlatarak tavsiyelerde bulundu.

İşte bu yöntemler...

Telefon bağımlılığını bırakabileceğiniz yöntemler

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1- Sık kullandığın uygulamaları sil

1- Sık kullandığın uygulamaları sil
• Sosyal medyadan uzaklaş, sık kullandığın uygulamaları telefonundan sil.
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• Bu şekilde telefon kullanma sürenin azaldığını fark edeceksin.
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2- Telefon yerine tablet

2- Telefon yerine tablet
• Kolay taşınabilir olmaması, her an elinde tutmana imkân tanımaması nedeniyle tablet bilgisayarları tercih et.
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3- Telefon deneyimini sıkıcılaştır

3- Telefon deneyimini sıkıcılaştır
• Yalnızca iş için kullanırsan bir süre sonra telefon senin için sıkıcı hâle gelecek.
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• Ayrıca, ekranının renkli yerine siyah beyaz ayarlarına getirmeyi dene.
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4- Başka bir odada bırak

4- Başka bir odada bırak
• Salondayken telefonunu mutfakta bırak, mutfaktayken de salonda.
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• Yatmadan önce telefonunla ilgileniyorsan da telefonu kendinden uzaklaştır ve alarm için çalar saat kullan.
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5- Geceleri uçak modu

5- Geceleri uçak modu
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• Bildirimlerin uykunu bölmesini ya da uykuya dalmanı güçleştirmesini engellemek için yatmadan önce telefonunu uyku moduna al.
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Anahtar Kelimeler:
telefon bağımlılığı akıllı telefon bağımlılık

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