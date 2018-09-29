Telefon bağımlılığıyla mücadelede kullanılabilecek 5 yöntem

İşte bu yöntemler...

Telefon bağımlılığını bırakabileceğiniz yöntemler

1 / 11 1- Sık kullandığın uygulamaları sil • Sosyal medyadan uzaklaş, sık kullandığın uygulamaları telefonundan sil.

2 / 11 • Bu şekilde telefon kullanma sürenin azaldığını fark edeceksin.

3 / 11 2- Telefon yerine tablet • Kolay taşınabilir olmaması, her an elinde tutmana imkân tanımaması nedeniyle tablet bilgisayarları tercih et.

4 / 11 3- Telefon deneyimini sıkıcılaştır • Yalnızca iş için kullanırsan bir süre sonra telefon senin için sıkıcı hâle gelecek.

5 / 11 • Ayrıca, ekranının renkli yerine siyah beyaz ayarlarına getirmeyi dene.

6 / 11 4- Başka bir odada bırak • Salondayken telefonunu mutfakta bırak, mutfaktayken de salonda.

7 / 11 • Yatmadan önce telefonunla ilgileniyorsan da telefonu kendinden uzaklaştır ve alarm için çalar saat kullan.

8 / 11 5- Geceleri uçak modu

9 / 11 • Bildirimlerin uykunu bölmesini ya da uykuya dalmanı güçleştirmesini engellemek için yatmadan önce telefonunu uyku moduna al.

10 / 11