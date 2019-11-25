HABER

Telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayirli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:09 | Son Güncelleme

EDİRNE'de cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayirli tutuklandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Saraçlar Caddesi'ndeki çay ocağına giren Cezayirli B.A., o sırada serviste olan işletmecinin cep telefonunu cebine koyduktan sonra hızlıca çıkıp, gitti. İşletmeci döndüğünde cep telefonunu bulamayınca güvenlik kamerasına baktı. Görüntülerde bir kişinin telefonunu aldığını gören işletmeci, polisi aradı. Polisler, görüntülerden, şüphelinin Cezayir uyruklu B.A olduğunu tespit etti. B.A. çarşıda dolaştığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı. B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Telefon ise sahibine iade edildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyaretiYüksekova'da öğretmenlerden 15 kilometrelik veli ziyareti
Yeni doğan bebeği çöp konteynerine annesi atmışYeni doğan bebeği çöp konteynerine annesi atmış
“Dünyanın en iyi hücumbotları Türkiye’de üretiliyor”“Dünyanın en iyi hücumbotları Türkiye’de üretiliyor”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Pentagon'da 'gizli görüşme' depremi! İstifasını sundu!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Mini elbiseli pozuna yorum yağdı! 'Kendini çıplaklaştırıyor'

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Zeyrek Habertürk'te canlı yayını terk etti

Deniz Zeyrek, Habertürk'te canlı yayını terk etti

Adana'da akılalmaz görüntü! Aracın içi şaşkına çevirdi

Adana'da akılalmaz görüntü! Aracın içi şaşkına çevirdi

Samsun'daki adliyede korkunç olay! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

Korkunç! Lise öğrencisi genç kız bileklerini kesti

İnsanlık dışı olay! Kendisini ihbar eden genç kızı benzin döküp yaktı

İnsanlık dışı olay! Genç kızı benzin döküp yaktı

Sakarya'daki 453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

453 kiloluk domuzu görenler gözlerine inanamadı

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

MSB fotoğraflarıyla duyurdu: Resulayn'da yeni tüneller tespit edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.