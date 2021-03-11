Telefon cinayetine müebbet hapis istemi

Kocaeli’de üniversite hastanesinin otoparkında seyyar satıcının telefonunu çalarak, daha sonrada pompalı tüfekle vurup ölümüne sebep olan sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olay, 9 Eylül 2020’de Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesinin otoparkına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastane otoparkında aracı ile üzüm satan Davut Mutlu’nun (49) eşinin cep telefonu kayboldu. Bir süre cep telefonunu arayan Mutlu, daha sonra üzüm satmak için otoparka geldi. Aynı otoparkta aracı ile bal satan Bahattin Ö.’nün (48) yanına gelen Mutlu, burada bin TL değerinde olduğu öğrenilen cep telefonunu aramaya devam etti. Cep telefonu, Bahattin Ö.’nün aracında çıkınca şahıslar arasında tartışma çıktı. Araya giren vatandaşlar şahısları ayırdı. Olay günü otoparkta tekrar karşılaşan Mutlu ve Bahattin Ö. arasında yeniden kavga çıktı. Çıkan tartışma sırasında aracındaki pompalı tüfeği alan Bahattin Ö., Mutlu’ya ateş etti. Kanlar içinde kalan Mutlu, çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldü. Mutlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bahattin Ö. ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Müebbet hapis istemi

Sanık Bahattin Ö., Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmayla yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Bahattin Ö.’nün müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise sanıkların mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

