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Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 10:29 | Son Güncelleme

KONYA'da telefon hattı direğinde mahsur kalan yavru kedi, saatler sonra kurtarıldı.

Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da telefon hattı direğinde mahsur kalan yavru kedi, saatler sonra kurtarıldı.
Selçuklu ilçesi Esenler Mahallesi Erkut Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, telefon direği üzerindeki yavru kedinin inemediğini fark edince yardım etmek istedi. Ancak kendi imkanlarıyla kediyi indirmeyi başaramadılar. Bunun üzerine yetkililerden yardım istediler. İhbar üzerine olay yerine gelen MEDAŞ ekipleri, kurtarma aracının sepetini uzatarak, yavru kediyi indirdi.
Çocuklar kedinin kurtarılmasını sevinç çığlıkları atarak kutladı. Doğaya bırakılan yavru kedi bir süre sonra gözden kayboldu.

FOTOĞRAFLI

Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldıTelefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldıTelefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldıTelefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldı

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