Telefon direğinde tellerin arasına sıkışan yavru kedi kurtarıldı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde telefon direğinin tepesinde teller arasına sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Dalaman ilçesi Karaçalı Mahallesi Ömer Musa Siva Caddesi'nde yavru kedi, çıktığı telefon direğinin tepesinde teller arasında sıkıştı. Kediyi fark eden çevre sakinleri, 112 Acil Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmayla yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtararak indirildi. Kedisine kavuşan İsmail Duran, itfaiye görevlilerine teşekkür etti.
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