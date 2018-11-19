Telefon direğinin başına düşmesi sonucu ağır yaralandı

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Tonya ilçesinde telefon direğinden sarkan kabloya dolanan ineğini kurtarmaya çalışan Mustafa Tomar (38), devrilen direğin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Tonya ilçesi Sayraç Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Tomar, telefon direğinden sarkan kablo ayaklarına dolanan ineğini kurtarmak istedi. Bu sırada devrilen ahşap direğin başına etmesi sonucu Tomar ağır yaralandı. Yakınları tarafından Tonya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Tomar, ilk müdahalesinin ardından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tomar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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