Telefon dolandırıcıları aynı kişiden üçüncü defa para alınca yakalandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, telefonda kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan 2 kişi, B.A.'dan önce 165 bin sonra 9 bin 420 TL aldı. Dolandırıldığını anlayan B.A., polisle irtibata geçince geçersiz 50 bin TL verildi. B.A.'yı tekrar arayarak, geçersiz 50 TL'yi alan 2 telefon dolandırıcısı yakalandı.

Kilimli'de yaşayan B.A.'yı arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. B.A.'yı inandırmayı başaran dolandırıcılar, ilk etapta 165 bin TL'sini aldı. Telefon dolandırıcıları, aynı gün içinde bir daha aradıkları B.A.'dan 9 bin 420 TL daha aldı. Dolandırıldığını anlayan B.A., polisi aradı. Polis geçersiz olarak hazırlanan 50 bin TL'yi B.A.'ya teslim etti. Dolandırıcıların tekrar irtibata geçtiği B.A., geçersiz olan 50 bin TL'yi de dolandırıcılara verdi. Zonguldak'tan ayrılan 2 şüphelinin bulunduğu araç, polisin irtibata geçmesi sonucu Aksaray'da durduruldu. 50 bin TL geçersiz para ile yakalanan dolandırıcılar, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan A.A. ve M.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

