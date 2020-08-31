Telefon dolandırıcıları gazetecilerin oyununa gelince böyle yakayı ele verdiler

Manavgat ilçesinde iki gazeteci, kendisini arayarak dolandırmak isteyen telefon dolandırıcılarını oyuna getirip polise teslim etti. Dolandırıcıları iş yerinin karşısındaki apartmana yönlendiren gazeteciler, dolandırıcı apartmana girdikten sonra polise suçüstü yakalattı. Şüpheliyse kendini akşam telefonla hipnoz edildiğini söyleyerek savundu.

Manavgat’ta 2 radyo istasyonu, Haberci 07 ve Manavgat Son Dakika Haber isimli haber sitelerini bünyesinde barındıran Manavgat Medya sahibi Sedat Manav telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılmak istendi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Manav’ı iş yeri telefonundan arayan şüpheliler kendilerini jandarma istihbarat görevlisi olarak tanıttı. Telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğunu anlayan Manav, adının Mehmet Akmaca olduğunu, emekli muhtar olduğunu Manavgat Bahçelievler Mahallesi’nde yaşadığını söyledi.

"Altın ve dövizimiz var"

Telefondaki kişiler, Mehmet Akmaca adına çok sayıda telefon hattı alındığını, bu telefonlara ByLock programı yüklendiğini, para transferleri yapıldığını belirterek savcılığın soruşturma başlattığını bu konuda kendilerinin görevlendirildiklerini söylediler. Yine kendilerini binbaşı ve yüzbaşı olarak tanıtan 2 şüpheli, Manav’dan evinde arama yapılacağını, bu arama öncesinde ne kadar para ve altını olduğunu sorması üzerine, karşı taraf yaklaşık 1 kilo altınının, ayrıca 80 bin dolar dövizinin bulunduğunu söyledi.