HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Telefon dolandırıcıları kendilerine inandırmak için bayrağın üzerine yemin etti

Telefon dolandırıcıları kendilerine inandırmak için bayrağın üzerine yemin etti

07.01.2021 18:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan ev hanımı Hanife Kurtkan telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek yaklaşık 26 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını kaptırdı.

Manisa’nın Soma ilçesinde yaşayan ev hanımı Hanife Kurtkan telefon dolandırıcılarının tuzağına düşerek yaklaşık 26 bin lira değerindeki para ve ziynet eşyasını kaptırdı. Soma Emniyetinin başarılı takibiyle tespit edilen 2 kişiden 1’i yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soma’da Kurtuluş Mahallesi’nde ikamet eden Hanife Kurtkan’ı (64) telefonla arayan dolandırıcı kendisini Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser olarak tanıtarak, ’Adınıza hat çıkartılmış bu numarayla hırsızlık yapılarak suç işlendi, birazdan evinize polis arkadaşlar gelecek para ve ziynet eşyalarınızı gelecek arkadaşa teslim edin, parmak izi çalışması yaptıktan sonra para ve ziynet eşyalarınızı size teslim edeceğiz’ dedi. Daha sonra ev hanımı Kurtkan ikametine gelen şahsa 6 bin TL para ve 20 bin TL civarındaki ziynet eşyasını teslim etti. Kurtkan, çok geçmeden dolandırıldığını anlayarak hemen Soma İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri bölgedeki tüm kamera görüntülerini inceleyerek önce 2 şüphelinin kullandığını aracın plakasını daha sonrada şahısların kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerden biri Denizli’de yakalanarak tutuklandı
Şahıslardan birinin Soma’daki olaydan bir gün sonra Denizli’de de aynı yöntemle yaşlı bir vatandaşı dolandırarak 80 bin TL ziynet eşyası aldığı tespit edildi. Denizli Emniyeti ve Soma Emniyetinin birlikte yürüttüğü çalışma sonrasında şüphelilerden L.U. (23) Denizli’deki ikametinde yakalanarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken Soma Asayiş Büro Amirliği vatandaşları bu tarz dolandırıcılık konusunda vatandaşları uyararak, son 5 ayda aynı şekilde 8 olayın meydana geldiği bu olaylardan 7’sinin aydınlatarak şüphelilerin adli mercilere çıkartıldığı, vatandaşları kesinlikle para isteyen kişilere inanmamaları konusunda bir kez daha uyardı.

Bayrağın üzerine yemin etti
Dolandırılan ev hanımı Hanife Kurtkan yaşadığı olayı anlatarak vatandaşları kendi düştüğü duruma düşmemeleri konusunda uyardı. Kurtkan, "Telefonda şahsa tekrar tekrar siz dolandırıcısınız dedim. Bana devletin memuruna güvenmiyor musunuz diyerek bayrağın üzerine yemin ettiler. ’Eğer öyle bir şey olursa maaşımı size vereceğim’ dedi. Bayrağın üzerine yemin edince en hassas olduğumuz yerden vurdu. Sonra eve biri geldi paraları elimden aldı, ’parmak izi alınınca geri getireceğim’ dedi. Vermek istemedim kimliğini göster dedim, yarım yamalak gösterdi hemen cebine koydu. Paraları aldılar gidiş o gidiş bir daha gelen olmadı." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu! Nihal Candan'dan sosyal medyayı sallayan yatak pozu!
Sosyal medya provokatörlerine operasyon: 7 gözaltıSosyal medya provokatörlerine operasyon: 7 gözaltı
Besmelenin sırrı ve anlamıBesmelenin sırrı ve anlamı

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Bilim Kurulu üyesi İlhan'dan açıklama

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

İğrenç olay! Öz kızının çocuğunun babası olduğu ortaya çıktı

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Boşanırken 2,2 milyar dolarlık servet ne olacak?

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Yalnızca çizme giydi! Sansürsüz paylaşınca...

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim başlıyor!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

Biden resmen ABD başkanı oldu!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 5 Ocak koronavirüs tablosu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Büyük ikramiye kazanan talihli çekini aldı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Kuşadası’nda iğrenç olay! 6 kişi tutuklandı

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Evinde ölü bulunan Kristina son mesajını sevgilisine yollamış

Diğer Haberler

Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden şahsın cezası belli oldu

Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit eden şahsın cezası belli oldu

Son dakika: Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Sosyal medya provokatörlerine operasyon: 7 gözaltı

Sosyal medya provokatörlerine operasyon: 7 gözaltı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Sucuk, lokum, sigara ve para isteyen memur rüşvetten tutuklandı

Memurdan şaşırtan rüşvet tarifesi! Sucuk, lokum, sigara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.