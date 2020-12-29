HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Telefon dolandırıcıları kurbanları böyle seçiyormuş

Telefon dolandırıcıları kurbanları böyle seçiyormuş

29.12.2020 10:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabit telefon rehberindeki “Mehmet, Hatice, Ramazan, Mustafa, Ayşe, Fatma” gibi isimlerin yaşlı olabileceğini tahmin edip telefonla arayarak 900 bin lira dolandıran 16 zanlı, Adana polisinin şafak baskınıyla yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 6 ay önce telefonla vatandaşları arayarak kendisini polis olarak tanıtıp, “Terör örgütü PKK ve FETÖ’ye yapılan operasyonda kimlik fotokopiniz çıktı.

Sabit telefon rehberindeki “Mehmet, Hatice, Ramazan, Mustafa, Ayşe, Fatma” gibi isimlerin yaşlı olabileceğini tahmin edip telefonla arayarak 900 bin lira dolandıran 16 zanlı, Adana polisinin şafak baskınıyla yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 6 ay önce telefonla vatandaşları arayarak kendisini polis olarak tanıtıp, “Terör örgütü PKK ve FETÖ’ye yapılan operasyonda kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin. Operasyondan sonra size geri verilecek” diyerek yapılan dolandırıcılık olaylarının artması üzerine harekete geçti. Polis savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izni sonucu çeteyi takibe başladı.

Rehberden yaşlı isimleri seçildi
Polis çeteyi takibe başladığında zanlıların tüm Türkiye’deki sabit telefonların bulunduğu bir rehberden sırasıyla vatandaşları aradığını saptadı. Ayrıca zanlıların dolandırılması daha kolay olduğunu düşündüğü yaşlıları ağına düşürdüğünü de belirlendi. Zanlıların bunu yaparken de rehberdeki “Ayşe, Fatma, Emine, Mehmet, Mustafa, Ramazan, Ali, Hüseyin” gibi yaşlı olma ihtimali daha fazla olan şahısları aradığını belirledi. Polis ayrıca zanlıların bu yöntemle 12 ilde 10 vatandaşın 900 bin lirasını dolandırdığını tespit etti.

Sahte polis parayı alanı tanımıyor
Polis çetenin Adana, İzmir ve Şanlıurfa bağlantısı olduğunu liderliğini ise İbrahim K. isimli şahsın yaptığını bunun yanı sıra Hüseyin B., Cuma A., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y. ve Emrah İ.’nin sahte polis olup telefonla vatandaşları arayarak dolandırdığını belirledi. Bu şahısların yaşlı vatandaşları kandırdıktan sonra hangi ildeyse o ildeki aracıları arayıp vatandaşın yanına bir şahsı göndererek altın ya da parayı aldırdığını tespit etti. Polis zanlıları takip ederken 12 ilde 15 vatandaşın 914 bin lirasının dolandırılmasının önüne geçti. Polis bu tespitleri yaptıktan sonra zanlıları 26 Aralık günü şafak vakti Adana, İzmir ve Şanlıurfa’da şafak vakti baskın yaptı. Polisin evlere şafak vakti yaptığı baskın drone ile saniye saniye görüntülendi.
Polis yaptığı baskında İbrahim K., Cuma A., Hamit A., Hüseyin B., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y., Emrah İ. ile Mehmet A., Nevzat K., Murat K. ile birlikte 16 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgularında sahte polis olmadıklarını kimseyi dolandırmadıklarını öne sürdü. Zanlılar güvenlik kamerasındaki görüntülerdeki şahısların da kendileri olmadığını ileri sürdü. Sahte polis olduğu iddia edilen zanlılar parayı alan şahısları da hiç tanımadıklarını öne sürdü.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan İbrahim K., Hamit A., Hüseyin B., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y., Emrah İ. ile Mehmet A., Nevzat K. ve Murat K. tutuklanırken Cuma A., ev hapsi tedbiriyle 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları 2020 böyle geçti! İşte yılın bomba magazin olayları
Ankara'da operasyon! Gözaltılar varAnkara'da operasyon! Gözaltılar var
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?
1/

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Flaş karar: Plaj ve parklarda bunları yapmak artık yasak

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Normalleşme ne zaman başlayacak? Uzmanlar o tarihi işaret ediyor

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Almanya'da 8 kişiye 5 kat daha fazla doz aşı yapıldı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Saç tıraşını beğenmeyen genç dehşet saçtı

Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!

Maç ertelendi! Böyle yağmur görülmedi!

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

MasterChef'te ilk finalist belli oldu! İşte kazanan isim

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

CHP'li vekilden Gültekin'in babasına 'davadan çekil' telefonu

Diğer Haberler

PCR testi ibrazı zorunluluğu uygulaması yarın başlıyor! Sağlık Bakanlığı duyurmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! Yarın başlıyor

Beyoğlu'nda güpegündüz dehşet! Boğazından bıçaklandı

Güpegündüz dehşet! Boğazından bıçakladı

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde kara para aklama operasyonu

Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak

Prof. Dr. Orhan Şen: Türkiye 2030 yılında su fakiri bir ülke olacak

Polis Akademisi bekçi alımı 2021.. 400 mahalle/çarşı bekçi alımları sınavı ne zaman? 2021 bekçi alımı sınav giriş belgesi alma!

400 bekçi alımı yapılacak!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge! Artık zorunlu değil

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Evlendirme İşlemleri' konulu genelge!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.