Telefon dolandırıcıları kurbanları böyle seçiyormuş

Sabit telefon rehberindeki “Mehmet, Hatice, Ramazan, Mustafa, Ayşe, Fatma” gibi isimlerin yaşlı olabileceğini tahmin edip telefonla arayarak 900 bin lira dolandıran 16 zanlı, Adana polisinin şafak baskınıyla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaklaşık 6 ay önce telefonla vatandaşları arayarak kendisini polis olarak tanıtıp, “Terör örgütü PKK ve FETÖ’ye yapılan operasyonda kimlik fotokopiniz çıktı. Bu nedenle inceleme yapacağız. Evinizde altın ya da paranız varsa size göndereceğimiz polise verin. Operasyondan sonra size geri verilecek” diyerek yapılan dolandırıcılık olaylarının artması üzerine harekete geçti. Polis savcılıktan alınan teknik ve fiziki takip izni sonucu çeteyi takibe başladı.

Rehberden yaşlı isimleri seçildi

Polis çeteyi takibe başladığında zanlıların tüm Türkiye’deki sabit telefonların bulunduğu bir rehberden sırasıyla vatandaşları aradığını saptadı. Ayrıca zanlıların dolandırılması daha kolay olduğunu düşündüğü yaşlıları ağına düşürdüğünü de belirlendi. Zanlıların bunu yaparken de rehberdeki “Ayşe, Fatma, Emine, Mehmet, Mustafa, Ramazan, Ali, Hüseyin” gibi yaşlı olma ihtimali daha fazla olan şahısları aradığını belirledi. Polis ayrıca zanlıların bu yöntemle 12 ilde 10 vatandaşın 900 bin lirasını dolandırdığını tespit etti.