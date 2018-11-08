Telefon dolandırıcıları parayı almaya gelince yakalandı

Gürkay GÜNDOĞAN- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, kendisini 'polis' olarak tanıtarak kandırdıkları kadından para almaya gelen A.K. (31) ve İ.N. (31), suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Telefon dolandırıcıları, kentte yaşayan bir kadını arayıp kendilerini 'polis' olarak tanıtarak, 'Kimlik bilgileriniz ve banka hesaplarınız FETÖ'nün eline geçmiş. İstediğimiz parayı verirseniz sizi kurtarabiliriz' diyerek para istedi. Kadın para vermeyi kabul edince dolandırıcılar bir gün sonra İstanbul'dan kente geldi. Kadının durumu anlattığı yakınları dolandırıldığını söyleyerek polise haber verdi. Polis ekipleri, kadının dolandırıcılara para vereceği gün evin önünde önlem aldı. Gelen iki dolandırıcı telefonda konuştukları kadından 5 bin 850 euro, 5 bin lira ve 4 bileziği almak üzereyken polis baskınıyla yakalandı. Gözaltına alınan A.K. ve İ.N., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.K. ve İ.N., 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.
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