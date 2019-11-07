HABER

Telefon dolandırıcıları yakayı ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 17:10 | Son Güncelleme

Malatya’da vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, Şanlıurfa ve Osmaniye’de gözaltına alındı.

Telefon dolandırıcıları yakayı ele verdi

Malatya’da vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 şüpheli, Şanlıurfa ve Osmaniye’de gözaltına alındı. Şahısların üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda çok miktarda para ve takı ele geçirildi.
31 Ekim günü Malatya’da bir vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. Dolandırıldığını anlamayan mağdur, kendisine verilen talimat ile evindeki para ve ziynet eşyalarını dolandırıcıların belirlediği yere bıraktı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaşın ihbarı üzerine Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Dolandırıcıların parayı aldığı bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler kısa sürede şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. 2 şüpheli şahıstan birinin Osmaniye, birinin de Şanlıurfa’da olduğu belirlenince, bahse konu illerdeki emniyet güçleri ile birlikte eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerden biri Osmaniye Otogarı’nda gözaltına alınırken, üzerinde 59 bin 750 TL, 2 cep telefonu, 1 bilezik, 1 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, 7 ata altını, 1 yarım altın, 1 altın yüzük ve 36 Suudi Riyali ele geçirildi.
Diğer şüpheli ise Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma sonucunda Akçakale ilçesinde gözaltına alındı. Şahsın ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 18 bin 750 TL, 1 tam altın, 1 yarım altın, 2 telefon ve Suriye vatandaşına ait bir kimlik ele geçirildi.
Gözaltına alınan her 2 şüpheli de Malatya’ya getirilirken, sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler.

Telefon dolandırıcıları yakayı ele verdi

PARTNEROlay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...Olay yaratacak araştırma! Kadınlar porno siteleri sayesinde...
İstanbul Servis Odası Başkanı Hamza Öztürk:İstanbul Servis Odası Başkanı Hamza Öztürk:
Trabzon’un ünlü köftecisi Nihat Usta son yolculuğuna uğurlandıTrabzon’un ünlü köftecisi Nihat Usta son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar!

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

'Cinsel organınızı görmek zorunda değilim'

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Albayrak duyurdu! Dar gelirliye konut müjdesi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

Arınç 'KHK faciadır' eleştirilerine böyle cevap verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Altan ve Ilıcak’la ilgili flaş talep

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta, belediye başkanını isyan ettiren manzara

Belediye başkanını isyan ettiren manzara!

AK Partili Müşerref Pervin Tuba Durgut'tan araçta sigara yasağı açıklaması

AK Partili isimden araçta sigara yasağı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan otizmli öğrencilere yönelik çirkin olaya tepki

Çirkin olaya Bakan'dan sert tepki!

Ağrı'da PKK'ya ağır darbe! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı'da PKK'ya ağır darbe!

Avcılar’da okulda yaşanan dehşet anları kamerada

Avcılar’da okulda yaşanan dehşet anları kamerada

Aydın'da 'misyonerlik' yaptığı iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma

Din Kültürü öğretmenine 'misyonerlik' soruşturması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.