Telefon dolandırıcıların kurbanı olan kadına mahkemeden iyi haber

Yüksel KOÇ / İSTANBUL, (DHA) MALTEPE'de evini telefon dolandırıcılarına kaptıran 73 yaşındaki Nimet Çakıl'a mahkemeden iyi haber geldi. Mahkeme, Çakıl'ın dolandırıcıların tuzağı ile sattığı evin üçüncü kişilere satılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldı.

Evini telefon dolandırıcıların tuzağı ile Veysel T.'ye 500 bin TL'ye satıp aldığı parayı da dolandırıcılara teslim eden Nimet Çakıl, olayın ardından İstanbul Anadolu 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Dilekçesinde telefon dolandırıcıları tarafından emlakçı Cihan T.'ye yönlendirildiğini ifade eden Çakıl, "Dolandırıcıların talimatı altında tehdit, baskı, korkuyla hareket ettim" dedi. Sahile yakın olan evinin gerçek değerinin 750 ile 850 bin TL arasında olduğunu söyleyen Çakıl, dilekçesinde, dolandırıcıların yönlendirmesi ile evini değerinin çok altında bir fiyatla, 500 bin TL'ye satmak zorunda kaldığını kaydetti.

Evin teslimi için gerekli tüm işlemlerin emlakçılar tarafından çok hızlı bir şekilde halledildiğini söyleyen Çakıl, "24 Mayıs 2019 Cuma sabahı Cihan T. ile çalışan S.B., aracıyla gelip beni evimden aldı. Önce hastaneye götürdü, tapuda işlem yapmama engel olmadığına dair sağlık raporu aldı" dedi.