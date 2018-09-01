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Telefon dolandırıcılarına 105 bin lira kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2018 17:07 | Son Güncelleme

BURSA'nın İznik ilçesi kırsal Müşküle Mahallesi'nde 22 yıllık cami imamı Ali Y.

Telefon dolandırıcılarına 105 bin lira kaptırdı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İznik ilçesi kırsal Müşküle Mahallesi'nde 22 yıllık cami imamı Ali Y. (53), telefon dolandırıcılarına 105 bin lirasını kaptırdı.
İznik'e bağlı kırsal Müşküle Mahallesi'nde cami İmamı Ali Y.'yi telefonla arayan kimliği belirsiz kişiler, kendisine, ertesi gün Bursa'da imamların katılacağı bir toplantı olduğunu, mutlaka katılması gerektiği söyledi. Ali Y., dün sabah otomobiline binerek toplantıya katılmak için yola çıktı. Ali Y.'yi yola çıktıktan bir süre sonra tekrar arayan dolandırıcılar, bu kez de banka hesap bilgilerinin terör örgütleri tarafından ele geçirildiğini, bu nedenle bankadaki parasını hemen çekmesini, verecekleri hesaba yatırması gerektiğini söyledi. Dolandırıcılar Ali Y.'yi İnegöl ilçesine yönlendirdi, telefonu kapatmamasını istedi.
Dolandırıcıların dediklerini yapan Ali Y., hesabının bulunduğu bankanın İnegöl şubesine gelerek hesabındaki 105 bin lirayı çekti ve verilen hesaba parayı yatırdı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan Ali Y., jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Jandarma, soruşturma başlattı.

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