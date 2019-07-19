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Telefon dolandırıcılarına 12 bin TL kaptırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 13:59 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde R.G.

Telefon dolandırıcılarına 12 bin TL kaptırdı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde R.G. adlı kadın, kendisini arayıp, polis olduğunu söyleyen kişiler tarafından 12 bin TL dolandırıldı.
Bafra'da, kimliği belirsiz kişiler, R.G.'yi telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler R.G.'ye, "Terör örgütleri ile bağlantınız tespit edildi" diyerek bir hesaba para yatırmasını istedi. Bankaya giden R.G. hesabındaki 12 bin TL'yi çekip, şüphelilerin verdiği hesaba yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan R.G., şikayetçi oldu.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Telefon dolandırıcılarına 12 bin TL kaptırdı

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